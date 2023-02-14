Глава МИД Коэн встретился с Эрдоганом: что они обсудили

Министр иностранных дел Эли Коэн провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках своего официального визита.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня«.

Они обсудили вопрос израильских граждан, удерживаемых ХАМАСом в Газе, а также о возвращении тел погибших солдат ЦАХАЛа. Также они говорили об иранской ядерной проблеме.

«Мы продолжим сообща укреплять отношения между странами», – заявил министр Коэн.

Ранее мы рассказывали, что во вторник, 14 февраля, министр иностранных дел Израиля приехал в Турциюм, где он должен был встретиться с Эрдоганом и со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы выразить им поддержку.

«Я прибыл сегодня в Турцию, чтобы выразить солидарность с турецким народом. Я встречусь с президентом Турции и моим коллегой, министром иностранных дел Турции, и выражу им соболезнования от имени народа Израиля в связи с тяжелой катастрофой, постигшей Турцию. Израиль поддерживает Турцию в это трудное время и будет продолжать оказывать ей помощь посредством деятельности наших сил и поставок гуманитарного оборудования», – заявил он.

Коэн посетит госпиталь, где израильские медики получают помощь людям, пострадавшим во время катастрофических землетрясений. В данный момент в нем находятся на лечении около 400 раненых.

Также «Курсор» сообщал, что турецкое правительство решило снести город Нурдаги, ставший одним из очагов смертоносных землетрясений. 100% районов города будут разрушены, а на его месте запланирована постройка нового населенного пункта.

Помимо этого мы рассказывали, что из Турции вернулась израильская делегация, спасшая 19 человек. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант, начальник штаба подполковник Герци Галеви, командующий делегацией полковник Голан Вах и посол Турции в Израиле Шакир Озкан Турунлер приняли участие в специальном приеме для делегации.