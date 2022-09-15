Зенитки времен Сталина и «боевой матюгальник»: стало известно о новых «трофеях» ВСУ на Харьковщине

В открытом доступе появилось фото, которое указывает на то, что во время освобождения Харьковской области от российских оккупантов в сентябре 2022 года бойцы Вооруженных Сил Украины взяли в качестве трофея вражескую бронемашину ЗС-82 на базе БРДМ-2.

Задача ЗС-82 – буквально «перекричать» противника в радиусе 6 км с целью психологического воздействия, для чего эта машина оснащена архаическим магнитофоном ВМ-85К. По сути это — «боевой матюгальник», который не показал себя эффективно в условиях реальных военных действий.

Русня «рупор кремля» теж кинула коли тікала. Трофей Станція для звукового мовлення ЗС-82 на базі БРДМ-2https://t.co/16BGnSY1oO pic.twitter.com/PWkNhK1w3n — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) September 15, 2022

Кроме того, бойцы ВСУ продолжают собирать за россиянами в Харьковской области брошенные зенитные пушки типа КС-19 калибра 100 мм, которые буквально помнят еще Сталина, потому что их производство длилось с 1948 по 1957 годы.

О первом эпизоде ​​»затрофеивания» КС-19 в Харьковской области стало известно 7 сентября 2022 года, когда украинские защитники захватили три таких зенитка.

В открытом доступе уже появились новые кадры, говорящие о том, что одну или две КС-19 воины ВСУ взяли в качестве трофея 13 сентября 2022 года. Успели ли российские оккупанты применить против украинского войска эти архаические зенитные пушки – пока остается неизвестным. Неизвестны и точные обстоятельства появления этих пушек в боевых порядках армии РФ.

Ранее Курсор сообщал, что депутат Кнессета Нир Баркат заявил, что в российско-украинской войне Израиль должен поддержать Украину.