Жена российского оккупанта рассказала жуткие детали взрыва казармы в Макеевке

По ее словам, у выживших военных практически не осталось вещей, поскольку большая часть одежды и продуктов осталась в разрушенном здании.

В переоборудованном под казарму общежитии ПТУ в оккупированной Макеевке находилось много мобилизованных россиян из Самарской области.

Как сообщила российскому сайту 7х7 жена одного из оккупантов, находившихся в Макеевке, в результате обстрела военного объекта было «много погибших».

По словам россиянки, у выживших оккупантов практически не осталось вещей, поскольку большая часть одежды и продуктов осталась в разрушенном здании.

“Знаю, что практически все, что у них было, осталось на том месте [в здании училища]. Знаю, что многих разорвало на части настолько, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали”, — рассказала она о том, что узнала от мужа.

В публичном чате мобилизованных из Самарской области написали, что все «ротное имущество уничтожено, так как осталось под завалами».

Там же опубликовали телефон горячей линии, чтобы узнать тех, кого отправили в 44 полк в оккупированной Макеевке.

Жена другого мобилизованного сообщила, что раненых доставили в больницы, в том числе в Ростовскую область.

“Мне муж написал несколько слов, что жив и здоров. Звонили еще ребята, голые ходят там. В лохмотьях, кто выжил. Ничего нет: ни вещей, ни лекарства, ни денег, ни еды”, — жаловалась женщина.

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