ВСУ впервые прокоментировали атаку на казарму российских оккупантов в Макеевке

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что 31 декабря украинские военные ударили по району сосредоточения оккупантов в Макеевке Донецкой области.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по российским военным в районе оккупированной Макеевки Донецкой области, в результате чего погибли около 400 мобилизированных оккупантов, как заявили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Еще примерно 300 — получили ранения различной тяжести. Минобороны рф заявило, что погибли 63 человека.

Согласно сообщению российских официальных лиц, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. Хотя два снаряда были сбиты, еще два попали в цель, заявили в рф.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что 31 декабря украинские военные ударили по району сосредоточения оккупантов в Макеевке Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 2 января.

Украинское командование рассказало, что в результате удара было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники разных типов. Информацию о потерях личного состава оккупантов сейчас уточняют.

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