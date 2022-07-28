Жена Зеленского рассказала, как он «забыл» упомянуть, что баллотируется в президенты

Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» сказать своей жене Елене Зеленской, что баллотируется в президенты перед выборами 2019 года.

Об этом пара рассказала в интервью Sky News Australia, опубликованном в среду.

Так, Елена узнала об этом тогда же, когда и вся ее страна, — по телевидению.

«Я смотрела его новогоднее обращение и узнала, что он действительно баллотируется», — сказала она.

Интервью стало одним из многих публичных выступлений Зеленской за последнее время. До этого, с начала войны, она несколько недель находилась в бегах, переезжая из одной конспиративной квартиры в другую.

С тех пор она снова оказалась в центре внимания в связи с выступлением на прошлой неделе перед Конгрессом США в рамках обращения Украины за поддержкой Запада в ее борьбе за выживание.

«Помогите нам остановить этот террор против украинцев», — умоляла она законодателей, когда лично показала им изображения детей, искалеченных россией*.

Зеленская отметила, что она стала первой женой иностранного лидера, которая обратилась к Конгрессу. Ее выступление вызвало овации и одобрение со стороны более широкого политического истеблишмента.

Но дипломатия не дается легко.

«Я всегда была непубличным человеком и не любила лишнего внимания к себе, — сказала она журналу Elle за несколько месяцев до вторжения 24 февраля. — Но за два с половиной года в качестве первой леди для меня многое изменилось… Я хорошо понимаю, что судьба подарила мне уникальный шанс общаться с людьми».