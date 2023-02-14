Женщина родила девочку под завалами в Сирии: врачи раскрыли удивительные подробности

Девочка, родившаяся под обломками дома ее семьи на севере Сирии после разрушительного землетрясения на прошлой неделе, сейчас чувствует себя хорошо, ее кормит грудью жена директора больницы, где за ней ухаживают. Об этом сказал ее врач.

По словам двоюродного деда малышки, Салеха аль-Бадрана, девочку, которую работники больницы назвали Ая — по-арабски «знак от Бога», — возможно, смогут забрать из больницы уже сегодня во вторник или среду. Он сказал, что ее будет воспитывать тетя ребенка по отцовской линии, которая тоже недавно родила и пережила землетрясение.

Мать новорожденного умерла после родов в результате землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло в Турции и Сирии. Ее отец и четверо братьев и сестер также погибли в результате землетрясения.

Доктор Хани Мааруф, педиатр больницы Джихан в городе Африн на севере Сирии, сообщила Associated Press, что жена директора больницы кормит девочку грудью.

«Мы прекратили прием всех лекарств, которые давали Ае, и теперь ее кормят грудью, когда это необходимо», — сказал Мааруф по телефону из Африна.

Мааруф сказал, что местные полицейские дежурят у больницы, чтобы убедиться, что никто не попытается похитить ребенка после того, как появились несколько человек, ложно выдававших себя за ее родственников.

This girl, who hasnt have a name yet, was born today under the wreckage during the #earthquake in Afrin in #Syria, both her parents died, she made it alive. Born an orphan.

pic.twitter.com/PgT3vIy7SG — Zaina Erhaim #FreeAlaa (@ZainaErhaim) February 6, 2023

Напомним, что спасатели в городе Джиндерис на севере Сирии обнаружили темноволосую девочку более чем через 10 часов после землетрясения 6 февраля, когда они раскапывали обломки пятиэтажного жилого дома, в котором жили ее родители.

Today we got to meet the beautiful Syrian baby girl that was born under the rubble. The doctors in Syria treating her and others say they need help. There’s thousands of children who don’t have any safe place to live pic.twitter.com/dIBJXa4xYQ — Lama Al-Arian (@lalarian) February 11, 2023

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