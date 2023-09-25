Женщина во сне случайно проглотила наушник – видео

По ее словам, она на 1000% не рекомендует это есть.

Жительница США случайно проглотила наушник во время сна.

Об этом сообщает AppleInsider.

14 июня примерно в три часа утра Мо Кеннеди внезапно проснулась, осознав, что могла поглотить один из своих AirPods Pro. Она попыталась выблевать его, но безуспешно, после чего с мамой отправилась в ближайшее отделение неотложной помощи Медицинского центра Ковингтона.

Там она объяснила ситуацию врачам, которых удивило, что наушник до сих пор работал. Мама Кеннеди могла подключиться к ним и услышать звуки желудка и смех дочери.

Компьютерная томография показала, что беспроводной наушник быстро переместился глубже в желудок Кеннеди и застрял в опасном положении. Врачи опасались, что может потребоваться более инвазивная хирургическая процедура, если не устранить немедленно эту проблему.

Для предотвращения тяжелых последствия на машине скорой помощи доставили в больницу, где она прошла экстренную эндоскопию. Вскоре Кеннеди проснулась после процедуры с удаленным AirPod, лежавшим в чашке.

"В общем, я бы на 100% рекомендовала бы эти наушники, но я на 1000% не рекомендую их есть. Я просто счастлива, что со мной все в порядке, и смеюсь над тем, что случайно проверила способность наушников быть устойчивыми к желудочной кислоте, которая, как я узнала, длилась как минимум до 9 часов", – поделилась американка.