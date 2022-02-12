Женщину, публиковавшую антисемитские теории заговора, приговорили к 11 месяцам тюрьмы

Женщина заявившая в Facebook, что жертвы Гренфелл-Тауэр были «сожжены заживо во время еврейского жертвоприношения», была заключена в тюрьму.

51-летняя Тара Ахмед опубликовала в социальных сетях «яростные» антисемитские теории заговора через несколько дней после пожара на западе Лондона, унесшего жизни 72 человек.

Суд признал ее виновной в разжигании расовой ненависти путем публикации письменных материалов и приговорил ее к тюремному заключению на 11 месяцев.

Ранее прокурор сообщила присяжным, что проверка ее аккаунта выявила две публикации в январе и июне 2017 года, которые «пересекли черту того, что приемлемо в либеральном обществе».

18 июня 2017 года — через четыре дня после пожара в Гренфелл-Тауэр — Ахмед разместила в Facebook видеозапись пожара и назвал его «еврейским жертвоприношением».

Также Гренфелл написала о антисемитском заговоре вокруг разрушения башен-близнецов в Нью-Йорке.

Женщина отрицала свою вину, заявив присяжным, что ее посты носят политический, а не антисемитский характер.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что законодатели США призывают принять меры по борьбе с антисемитизмом в университетских городках. На прошлой неделе 39 членов Конгресса направили письмо в Управление по гражданским правам Министерства образования США.

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