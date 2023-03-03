Жертва собственной глупости: пассажир пытался сесть в самолет со взрывчатым порошком

40-летний житель Пенсильвании Марк Маффли был арестован в аэропорту Лихай-Вэлли (Аллентаун) за то, что пытался пронести в самолет чемодан, в котором был спрятан взрывчатый порошок.

Мужчина зарегистрировался на рейс 201 Allegiant Air, который направлялся в международный аэропорт Орландо Сэнфорд во Флориде (США). На борт воздушного судна он хотел пронести багаж, в котором был тайник, а в нем — порошок, используемый для производства фейерверков коммерческого класса. В его состав входит порох и другие взрывоопасные вещества. Но сотрудники безопасности увидели во время рентгеновской проверки подозрительные предметы и отправили багаж на ручной досмотр. В чемодане пассажира нашли также банку бутана, зажигалку и белый порошок, предполагается, что это метамфетамин.

Но владелец сумки попытался скрыться, он позвонил своей девушке и она забрала его возле аэропорта. Мужчина даже выключил мобильный телефон, чтобы его не отследили. Но спустя время его арестовали сотрудники ФСБ.

Родственники Марка Маффли уверяют, что у него не было намерений взорвать самолет, некоторые отметили, что он «слишком далек для такого плана и попросту стал жертвой собственной глупости».

«Курсор» писал ранее, что экипаж индийской авиакомпании привязал к сиденью женщину из Италии во время полета после того, как она разделась, нанесла телесные повреждения одному из бортпроводников и плюнула в другую бортпроводницу.

Еще мы писали, что пассажир проник в кабину самолета American Airlines в аэропорту Гондураса и повредил самолет во время посадки на рейс в Майами. Члены экипажа вмешались, и мужчина был арестован местными властями.

Напомним, что самолет авиакомпании Air Arabia совершал рейс из Марокко в Турцию, однако вынужден был сменить направление и совершить вынужденную посадку на острове Мальорка после того, как один из пассажиров сообщил, что болен.