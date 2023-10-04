Житель Британии получил крупный выигрыш по поддельным лотерейным билетам

Теперь мужчина отказывается возвращать деньги, несмотря на решение суда.

57-летний британец выманил в Национальной лотерее 2,5 миллиона фунтов стерлингов, подделав лотерейные билеты. Преступную схему он разработал вместе с сотрудником Нацлотереи, но был пойман после того, как его соучастник покончил с собой.

Об этом пишет Daily Star.

Заговор мужчины был раскрыт еще в 2019 году. Суд обязал его выплатить более 900 тысяч фунтов стерлингов, но он отказался это сделать. Позже его дом был конфискован и продан с аукциона за огромную сумму 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Также мошенник приговорен к девяти годам лишения свободы в 2019 году за участие в мошенничестве с лотереей.

Добавим, что план мошенничества был разработан совместно с сотрудником Camelot Джайлсом Книббсом, работавшим в подразделении компании по выявлению мошенничества. Именно работник лотереи сделал фальшивый билет. Путман подал его в 2009 году за несколько дней до истечения шестимесячного срока, отведенного на получение джекпота.

Мошенника поймали, когда Книббс покончил с собой в 2015 году после признания родственникам. Полиция обнаружила записки с подробным описанием мошенничества. Тогда полиция и начала расследование, но меры были приняты только после того, как в 2017 году компания Camelot обнаружила билет.

"Курсор" писал ранее, что супруги из Южной Каролины во время просмотра телевизора случайно узнали, что стали обладателями джекпота в размере 200 тысяч долларов.