Пара из Южной Каролины случайно узнала, что выиграла джекпот в лотерею

Молодые люди были приятно шокированы такой новостью и признались, что джекпот уже потратили с пользой.

Супруги из Южной Каролины во время просмотра телевизора случайно узнали, что стали обладателями джекпота в размере 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает UPI.

Они сидели на диване и услышали в местных телевизионных новостях, что кто-то выиграл крупный приз в лотерею Palmetto Cash 5, но тогда пара еще не понимала, что этими счастливчиками оказались именно они.

Однако, когда они проверили билет, то были шокированы. Их билет, приобретенный у 3 Way Food Mart на Силвер Блафф Роуд в Эйкене, совпадал со всеми пятью номерами: 4-29-30-32-33.

Супруги отказались рассказывать детали, однако жена сказала, что призовые в размере 200 000 долларов уже использовано с пользой.

"Курсор" писал ранее, что житель Верхнего Мальборо (Мэриленд, США) выиграл в лотерею 580 тысяч долларов благодаря ошибке продавца. Когда он увидел результат, то долго не мог поверить в то, что ему подвернулась такая удача.

Еще мы писали, что американка Эйприл Роял вместе с мужем отдыхали в Северной Каролине, когда решили купить лотерейный билет. Пара не рассчитывала что-либо выиграть, однако судьба распорядилась иначе.

Напомним, что 58-летняя жительница Флориды (США) Кэтрин Фавер оказалось одной из немногих счастливчиков, которой удалось с помощью лотереи сорвать крупный куш. Правда, длилось ее везение недолго, поскольку она потеряла все до последнего цента.

Читайте также, что в США из-за разбушевавшейся непогоды женщина зашла в магазин, купила билет Powerball и сорвала джекпот.