Житель Испании нашел свидетельство о рождении и раскрыл шокирующую тайну

39-летний житель испанского города Барселона Сальвадор Лопез нашел свидетельство о рождении, которое потребовалось ему для женитьбы, и раскрыл шокирующую семейную тайну.

Об этом сообщает Cronica Global.

Мужчина не знал, что был усыновлен, пока не собрался жениться. В ходе подготовки к торжеству ему понадобились документы, в том числе свидетельство о рождении. Изучив его, Сальватор обнаружил, что его настоящей матерью была женщина по имени Мария Роза Сантос Асенсио, о которой он ничего не знал.

Ранее Лопез чувствовал, что некоторые из членов семьи не принимают его. Его удивляло и отсутствие физического сходства. После этого открытия все встало на свои места. Мужчина хотел узнать больше о своем происхождении, однако его приемные родители уже умерли, поэтому он не мог спросить их. Информацию о биологической матери пришлось искать в соцсетях.

Оказалось, что в 1990-е годы Мария Роза Сантос Асенсио оказалась в центре скандала с торговлей людьми. Лопез был одним из 23 детей, которых она продала бездетным женщинам. Он нашел интервью, в котором женщина рассказывала, что была беременна 13 раз с 20-летнего возраста, перенесла три аборта и десять раз родила. При этом она настаивала на том, что не получала за это материальное вознаграждение. Дети направлялись бездетным женщинам на Майорку и в Барселону в течение двадцати лет, с 1970-х по 1990-е. Некоторые из приемных матерей были подругами его биологической матери, но с большинством она была незнакома.

Передачи организовывали социальные работники и няни. Когда Лопез начал изучать эту информацию, он понял, что мотивы женщины могли быть далеко не настолько чисты. Другая группа людей, которых в детстве усыновили похожим образом, уже занималась расследованием сюжета о торговле детьми с участием клиники, ассоциации усыновления и женского монастыря в Барселоне. Как выяснилось, одна из семей заплатила крупную сумму за усыновление ребенка.

«Я не хотел знать о ней ничего, но я хотел узнать о других детях, которых она продала», — сказал мужчина. Он обнаружил, что у него есть как минимум девять братьев и сестер, и не исключает, что их может быть по меньшей мере вдвое больше.

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