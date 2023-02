Житель США поймал рыбу с редкой генетической мутацией

В штате Вирджиния (США) 28-летний Джейкоб Мур во время рыбалки поймал редчайшего золотого большеротого окуня, длина которого составляла 40 сантиметров.

Об этом сообщает Washington Post.

Как правило, у большеротых окуней чешуя оливкового или темно-зеленого цвета, белое брюшко и полоса из пятен на спине. Мур никогда не видел подобных рыб. Он сфотографировал странного окуня, после чего отпустил его обратно в воду.

В январе рыбак вспомнил о нем, когда встретил Боба Смета, который работает в департаменте природных ресурсов Вирджинии. Мужчины разговорились, и Мур рассказал, что поймал большеротого окуня-альбиноса. Позже он отправил Смету фотографии рыбы, а тот переслал сообщение коллегам.

Коллега Смета Алекс МакКрикард сразу понял, что это за рыба. За время своей работы в департаменте он видел подобную мутацию только однажды, когда в 2020 году рыбак из города Стонтон поймал похожую рыбу золотого цвета.

Золотой цвет обусловлен редкой генетической мутацией, которая в силу нехватки меланина придает окуню желтую пигментацию. Это явление называется ксантизм. «Как правило, люди считают, что на миллион рыб встречается только одна такая», — отметил МакКрикард.

Департамент публично объявил о необычном улове Мура. Мужчина надеется, что это достижение поможет осуществить его давнюю мечту стать профессиональным рыбаком.

Jacob Moore, 28, caught a rare golden largemouth bass in Virginia while he was practicing fishing for a tournament. https://t.co/gj5x6s4aeO

— The Washington Post (@washingtonpost) February 18, 2023