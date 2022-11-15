Жители Херсона рассказали об ужасах российской оккупации

Когда 11 ноября украинские солдаты вошли в Херсон, местные жители встретили их со слезами радости, ведь российская оккупация была воплощением настоящего ада.

Об этом пишет Аktualne Zpravodajstvi на основе историй жителей Херсона и заявлений официальных лиц.

Херсонцев преследовали, пытали, морили голодом и дискриминировали по национальному признаку. Город полностью разрушен, в состоянии гуманитарной катастрофы. Россияне уничтожили все, что не смогли унести с собой.

«Война Украины с рф* – это прежде всего борьба украинцев за право на свое физическое существование. Путин совершает кровавый геноцид в 21 веке — на глазах у всего мира», — отмечает издание.

Почти в каждом населенном пункте Украины, освобожденном Вооруженными силами Украины от российской оккупации, можно найти свидетельства чудовищных преступлений, несущих клеймо геноцида по национальному признаку. Россияне добиваются физического уничтожения украинцев, априори считая их людьми второго сорта, против которых можно делать что угодно без каких-либо последствий. Не стала исключением и Херсонщина: после освобождения ее правобережной части и самого Херсона был зафиксирован ряд преступлений, совершенных оккупантами.

11 ноября в Бериславском районе в подвале брошенного владельцами частного дома были обнаружены скелетные останки троих мужчин. Есть предположение, что это могли быть местные представители теробороны, замученные оккупантами. У трупов связаны руки и пробиты черепа: подобную тактику россияне уже применяли в Буче, Ирпене и Изюме.

В Снигуровке, на севере Херсонской области, во время оккупации россияне устроили настоящую гуманитарную катастрофу: разграбили аптеки, насильно забрали имущество и автомобили мирных жителей, не пропускали гуманитарный груз. Люди голодали, особенно маленькие дети. Только три раза оккупанты привозили лапшу быстрого приготовления и консервы, срок годности которых давно истек. При отступлении российских войск из села 8 ноября россияне беспорядочно стреляли и поджигали дома. Когда они не смогли удержать Снигуровку, то старались нанести как можно больше разрушений в духе «русского мира».

Перед отступлением из Херсона российские войска взорвали котельные, вышки связи и телецентр. Энергетическая инфраструктура города полностью разрушена и нуждается в восстановлении. По предварительным оценкам, это займет не менее месяца. Интернета и телефонной связи нет.

Рф хотела сделать Херсон «городом смерти», кроме разрушений, оккупанты заминировали все, что могли: квартиры, канализацию, парки, скверы, кладбища. Разминирование займет несколько недель. Местных жителей просят быть осторожными и путешествовать только по проверенным маршрутам.

Херсонцы со слезами на глазах встретили вооруженные силы, освободившие их от ада, навязанного россиянами, пишет Аktualne Zpravodajstvi. Интернет перенасыщен такими роликами: Херсонщина третий день подряд празднует освобождение, очередную победу Украины в защите своего суверенитета от посягательств путина, военного преступника 21 века.

«То, что россияне делают в Украине, является национальным геноцидом, и мир не имеет права стоять в стороне и не поддерживать Украину. Победа путина означает, что россияне повторят те же зверства в европейских городах. И это не миф и не преувеличение: развязанная путиным война — это попытка победить зло, возврат к темным временам беззакония и произвола, что близко кремлевскому лидеру. И выхода у Запада нет: воюя с Украиной, путин воюет со всем цивилизованным миром», — заключает издание.

Ранее Курсор писал, что главнокомандующий ВСУ озвучил категорическое заявление во время разговора с американским генералом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!