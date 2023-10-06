Жители рф требуют наказать кремлевскую пропагандистку за "ядерный взрыв над сибирью"

Симоньян заставят нести ответственность за свои нелепые высказывания.

На американском сайте для создания петиций Change.org появилось обращение жителя российского красноярска ильи бобрика* с требованием наказать главного редактора пропагандистского RT маргариту симоньян. В частности, многих возмутило заявление пропагандистки, в котором она отметила, что не будет "ничего страшного", если над сибирью произойдет ядерный взрыв.

Об этом пишет "Униан".

Бобрик обвинил главу симоньян в экстремизме, добавив, что сибирь не является пустыней, где допустимо было бы взорвать ядерную бомбу. По его словам, там живут люди самых разных национальностей, в том числе коренные многочисленные народы, а также там уникальная природа, сотни культурных памятников. В связи с этим, мужчина надеется заставить симоньян ответить за свои слова, в которых она допускает уничтожение всего этого ядерным взрывом.

По состоянию на сегодня, обращение подписали уже более 26 тысяч человек. В петиции, которая не содержит обращения к каким-либо чиновникам, органам власти или правоохранительным органам в рф, призывают: "Нельзя допустить, чтобы такие высказывания остались безнаказанными".

Ранее "Курсор" писал о том, что российская пропаганда вновь опозорилась, упомянув о взятии Киева и других украинских городов. Во временно оккупированном украинском Крыму транслируется ролик с призывом вступать на контрактную службу в армию российской федерации. Название видео - "Выбери город своей мечты". Однако это не самое эпичное.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!