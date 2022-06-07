Журналистка рассказала, что произошло с ее телом после того, как она отказалась от сахара на 30 дней

Журналистка из США Эсмеральда Пеллот решила отказаться от употребления сахара и 30 дней.
О своем эксперименте она написала на портале Little Things.
Отметим, что сахар оказывает интенсивное воздействие на мозг, подобно никотину, кокаину и другим похожим веществам.
И вот журналистка Пеллот отказалась от сладостей. По ее словам, сложнее всего было первые три дня. Она чувствовала настоящую «ломку». Женщина стала очень раздражительной и агрессивной. Легче стало лишь на пятый день.
А вот дни с 11 по 20 она с уверенностью назвала «самыми легкими». Она ощущала гордость за себя и чувствовала себя прекрасно. Однако затем ей стало очень сложно смотреть на то, как другие люди едят сладости.
Но уже в конце эксперимента журналистка заметила положительные эффекты. Так, она стала в целом лучше себя чувствовать, у нее появилось больше энергии. Более того, она смогла похудеть на полтора килограмма.
«Этот детокс оказал положительное влияние на мое тело, мой разум и мою жизнь», – написала Эсмеральда.
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