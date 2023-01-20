Жуткие кадры: женщина удалила уши и ноздри, чтобы стать похожей на дракона

15:48, Сегодня
Мировые новости
"дом дракона" графика
Фото: Скриншот HBO Max / YouTube

Тиамат Ева Медуза утверждает, что ее путешествие началось со сна о змеях.

Некоторые люди являются большими любителями домашних животных и не представляют жизни без них. Они часто заводят более одного питомца и связаны с ними на глубоком уровне. Но другие доводят идею до крайности и пытаются быть похожими на животных, которые им нравятся. Их называют «терианами» — людьми, которые верят или считают себя нечеловеческими животными. Тиамат Ева Медуза является одной из них. Она подверглась экстремальным модификациям тела — ей даже удалили уши — чтобы она выглядела как дракон.

Она продолжает размещать свои фотографии в Instagram, где у нее почти 25 000 подписчиков.

Согласно старой статье Vice News, у Медузы  удалены уши и ноздри, ее глаза окрашены в зеленый цвет, а сама она покрыта имплантированными рогами и татуированной чешуей.

Она также потратила тысячи фунтов стерлингов, чтобы сделать раздвоенный язык и осуществить амбиции превратиться в мифического рептильного зверя.

Согласно Vice News, чешуя в виде татуировок, покрывающих ее тело и лицо, смоделирована по образцу западной гремучей змеи с ромбовидной спиной.

Издание сообщило, что Медуза подвергалась дискриминации, жестокому обращению и сексуальному насилию, поэтому со временем она перестала идентифицировать себя с людьми.

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