Жуткие кадры: женщина удалила уши и ноздри, чтобы стать похожей на дракона

Тиамат Ева Медуза утверждает, что ее путешествие началось со сна о змеях.

Некоторые люди являются большими любителями домашних животных и не представляют жизни без них. Они часто заводят более одного питомца и связаны с ними на глубоком уровне. Но другие доводят идею до крайности и пытаются быть похожими на животных, которые им нравятся. Их называют «терианами» — людьми, которые верят или считают себя нечеловеческими животными. Тиамат Ева Медуза является одной из них. Она подверглась экстремальным модификациям тела — ей даже удалили уши — чтобы она выглядела как дракон.

Tiamat Eva Medusa, a trans woman underwent extreme body modifications just to look like a dragon#TrendingNews https://t.co/SWpnrAQeeA pic.twitter.com/SEcsRUjL84 — Jagran English (@JagranEnglish) January 20, 2023

Она продолжает размещать свои фотографии в Instagram, где у нее почти 25 000 подписчиков.

View this post on Instagram A post shared by Tiamat Legion Medusa (@dragonladymedusa)

Согласно старой статье Vice News, у Медузы удалены уши и ноздри, ее глаза окрашены в зеленый цвет, а сама она покрыта имплантированными рогами и татуированной чешуей.

View this post on Instagram A post shared by Tiamat Legion Medusa (@dragonladymedusa)

Она также потратила тысячи фунтов стерлингов, чтобы сделать раздвоенный язык и осуществить амбиции превратиться в мифического рептильного зверя.

Согласно Vice News, чешуя в виде татуировок, покрывающих ее тело и лицо, смоделирована по образцу западной гремучей змеи с ромбовидной спиной.

Издание сообщило, что Медуза подвергалась дискриминации, жестокому обращению и сексуальному насилию, поэтому со временем она перестала идентифицировать себя с людьми.

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