Жуткие кадры: женщина удалила уши и ноздри, чтобы стать похожей на дракона

Некоторые люди являются большими любителями домашних животных и не представляют жизни без них. Они часто заводят более одного питомца и связаны с ними на глубоком уровне. Но другие доводят идею до крайности и пытаются быть похожими на животных, которые им нравятся. Их называют «терианами» — людьми, которые верят или считают себя нечеловеческими животными. Тиамат Ева Медуза является одной из них. Она подверглась экстремальным модификациям тела — ей даже удалили уши — чтобы она выглядела как дракон.
Она продолжает размещать свои фотографии в Instagram, где у нее почти 25 000 подписчиков.
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Согласно старой статье Vice News, у Медузы удалены уши и ноздри, ее глаза окрашены в зеленый цвет, а сама она покрыта имплантированными рогами и татуированной чешуей.
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Она также потратила тысячи фунтов стерлингов, чтобы сделать раздвоенный язык и осуществить амбиции превратиться в мифического рептильного зверя.
Согласно Vice News, чешуя в виде татуировок, покрывающих ее тело и лицо, смоделирована по образцу западной гремучей змеи с ромбовидной спиной.
Издание сообщило, что Медуза подвергалась дискриминации, жестокому обращению и сексуальному насилию, поэтому со временем она перестала идентифицировать себя с людьми.
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