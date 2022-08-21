ДТП в Турции: десятки людей погибли, обнародовано жуткое видео

08:54, Сегодня
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Фото: pixabay.com

В Турции произошли два жутких масштабных ДТП: в общей сложности погибло более 30 человек.

Как минимум 32 человека погибли и десятки получили ранения в результате двух отдельных ДТП на юго-востоке Турции 20 августа.

В результате первого происшествия с участием автобуса и машины скорой помощи в провинции Газиантеп погибли 16 человек и еще 21 получили ранения.

Сообщается, что пассажирский автобус врезался в машину скорой помощи, пожарную машину и автомобиль с журналистами, которые работали на месте предыдущей аварии.

Во втором ДТП, которое потрясло Турцию, по меньшей мере 16 человек погибли после того, как водитель грузовика наехал на пешеходов.

ДТП в Дерике в провинции Мардин «произошло после того, как сломались тормоза у грузовика, который наехал на толпу», — заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.

По его словам, еще 29 человек получили ранения, восемь из них тяжелые.

Местные СМИ написали, что незадолго до этого на том же месте произошло ДТП с участием трех автомобилей, и спасатели уже были на месте, когда грузовик врезался в толпу.

Ранее «Курсор» писал, про попытку теракта: арабские террористы обстреляли автобус в округе Биньямин.

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Автор материала:
Ирен Давид
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