ДТП в Турции: десятки людей погибли, обнародовано жуткое видео

Как минимум 32 человека погибли и десятки получили ранения в результате двух отдельных ДТП на юго-востоке Турции 20 августа.
В результате первого происшествия с участием автобуса и машины скорой помощи в провинции Газиантеп погибли 16 человек и еще 21 получили ранения.
Сообщается, что пассажирский автобус врезался в машину скорой помощи, пожарную машину и автомобиль с журналистами, которые работали на месте предыдущей аварии.
Во втором ДТП, которое потрясло Турцию, по меньшей мере 16 человек погибли после того, как водитель грузовика наехал на пешеходов.
ДТП в Дерике в провинции Мардин «произошло после того, как сломались тормоза у грузовика, который наехал на толпу», — заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.
По его словам, еще 29 человек получили ранения, восемь из них тяжелые.
Местные СМИ написали, что незадолго до этого на том же месте произошло ДТП с участием трех автомобилей, и спасатели уже были на месте, когда грузовик врезался в толпу.
Ранее «Курсор» писал, про попытку теракта: арабские террористы обстреляли автобус в округе Биньямин.