ДТП в Турции: десятки людей погибли, обнародовано жуткое видео

В Турции произошли два жутких масштабных ДТП: в общей сложности погибло более 30 человек.

Как минимум 32 человека погибли и десятки получили ранения в результате двух отдельных ДТП на юго-востоке Турции 20 августа.

В результате первого происшествия с участием автобуса и машины скорой помощи в провинции Газиантеп погибли 16 человек и еще 21 получили ранения.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – A truck and a bus crashed into first responders tending to accidents in two regions of southeastern Turkey, killing at least 32 people https://t.co/a1pDK7zg0B pic.twitter.com/Df7JsbGjOs — Reuters (@Reuters) August 21, 2022

Сообщается, что пассажирский автобус врезался в машину скорой помощи, пожарную машину и автомобиль с журналистами, которые работали на месте предыдущей аварии.

#Turkey A major accident occurred in Turkey. A passenger bus crashed into a parked ambulance and fire engine, as well as into a car with journalists. As a result, 16 people died, including three firefighters, four medical workers and two journalists, — Governor Davut Gul pic.twitter.com/EyDu0dheGw — David Kime (@CyberRealms1) August 20, 2022

Dreadful: A bus hit the scene of an earlier road accident in Turkey, killing 16, injuring 21 near the southern city of Gaziantep on Saturday morning.

The dead include firefighters, rescuers and a team of journalists who had been sent to a site where a vehicle had left the road. pic.twitter.com/FBSUleNhjh — Rita Rosenfeld (@rheytah) August 20, 2022

Во втором ДТП, которое потрясло Турцию, по меньшей мере 16 человек погибли после того, как водитель грузовика наехал на пешеходов.

Major car accident in Turkey. In the province of Mardin, the brakes of a truck broke: the car crashed into a crowd of people, and then into a cafe building. According to preliminary data, 16 people were killed and 30 injured. pic.twitter.com/VSvPINU4rv — 301 Military (@301military) August 20, 2022

ДТП в Дерике в провинции Мардин «произошло после того, как сломались тормоза у грузовика, который наехал на толпу», — заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.

По его словам, еще 29 человек получили ранения, восемь из них тяжелые.

Местные СМИ написали, что незадолго до этого на том же месте произошло ДТП с участием трех автомобилей, и спасатели уже были на месте, когда грузовик врезался в толпу.

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