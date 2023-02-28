Жуткая фигура: президент Мексики заявил о существовании эльфов и показал «доказательство»

В субботу президент Мексики опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях фотографию, на которой, по его словам, изображен мифологический лесной дух, похожий на эльфа.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, похоже, не шутил, когда заявил, что на фото изображен «Алюкс», озорной лесной дух из фольклора майя.

Лопес Обрадор написал, что фотография «была сделана три дня назад инженером» в Эк-Баламе — бывшем городе цивилизации майя.

Ночное фото показывает дерево с веткой, образующей что-то похожее на нимб из волос. Также у фигуры можно увидеть глаза, которые, возможно, просто являются звездами в небе.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

Лопес Обрадор уже давно выражает почтение культуре и верованиям коренных народов. Инженеры и рабочие на полуострове Юкатан строят туристический поезд, любимый проект президента.

Твит президента Мексики стал вирусным, и пользователи сети уже разобрали его на мемы.

No one knows why Mexico's president shared a photo of what he said was an aluxe, a Mayan elflike creature. But Twitter users didn't take it seriously, and news outlets said it looked like a 2021 photo of another questionable creature. https://t.co/xxOMuN2Hzg — The New York Times (@nytimes) February 27, 2023

Согласно традиционному поверью майя, «алюксы» — это маленькие озорные существа, населяющие леса и поля и склонные подшучивать над людьми, например прятать вещи. Некоторые люди оставляют небольшие подношения, чтобы успокоить их.

Древняя цивилизация майя достигла своего расцвета с 300 по 900 год нашей эры на полуострове Юкатан и в прилегающих частях Центральной Америки, но потомки майя продолжают жить на полуострове.

Многие продолжают говорить на языке майя и носить традиционную одежду, сохраняя при этом традиционные продукты питания, сельскохозяйственные культуры, религию и медицинскую практику, несмотря на завоевание региона испанцами между 1527 и 1546 годами.

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