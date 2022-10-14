Зрелищные кадры: украинцы показали, как уничтожили российскую САУ «Мста-С» в Херсонской области

Вооруженные Силы Украины уничтожили российскую самоходную артустановку «Мста-С» во время контрнаступательных действий в Херсонской области.

Вражескую САУ поразили бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады. Военные опубликовали видео своей боевой работы.

Как пишет Милитарный, для обезвреживания «Мста-С» использовали высокоточный артиллерийский боеприпас M982 Excalibur.

Россияне развернули огневые позиции самоходных артиллерийских установок у дороги между деревьями в посадке между двумя полями.

Своими обстрелами они пытались противодействовать продвижению украинских сил на оккупированную Херсонщину.

Украинские военные, судя по опубликованным кадрам, обнаружили САУ «Мста-С» с помощью разведывательного беспилотника.

После этого решили применить Excalibur для гарантированного поражения российских оккупантов.

Высокоточный боеприпас, выпущенный украинскими артиллеристами по координатам россиян, точно попал в одну из обнаруженных САУ. Артустановка загорелась, а боеприпасы внутри машины начали детонировать.

На кадрах видно, как один российский военный пытается скрыться, на нем горит форма.

Ранее Курсор писал, что высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что Израиль предоставляет Украине базовые разведывательные данные об иранских беспилотниках.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!