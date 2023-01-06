Звезда «Бойцовского клуба» выяснил, что является внуком легендарной принцессы

«Это заставляет вас осознать, какой вы маленький кусочек всей человеческой истории», — сказал актер.

Эдвард Нортон получил возможность проверить свою родословную благодаря передаче «В поисках корней».

Звезда «Бойцовского клуба» подтвердил давние семейные слухи о том, что он связан с Покахонтас — знаменитой индианской принцессой и легендарной личностью в истории США. Нортон узнал, что Покахонтас — его 12-я прабабушка.

Ведущий озвучил детали: «Джон Рольф и Покахонтас поженились 5 апреля 1614 года, — сказал он. — Покахонтас умерла где-то в марте 1617 года в Грейвс-Энде, Англия, а Джон Рольф умер примерно в марте 1622 года».

Нортон ответил: «Мы можем зайти так далеко. Заставляет тебя осознать, какой ты маленький кусочек всей человеческой истории».

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas! Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY — Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023

Среди других дальних родственников Нортона также есть солдат времен Гражданской войны, писавший Аврааму Линкольну, и профсоюзный активист XIX века. Актер также связан с третьим прадедом по имени Джон Уинстед, который, как сообщается, владел рабами во время переписи населения Северной Каролины 1850 года.

В настоящее время Нортон играет идиота-технаря-миллиардера Майлза Брона в фильме Netflix «Стеклянный лук». Режиссер Райан Джонсон недавно настаивал на том, что персонаж не был основан на Илоне Маске, несмотря на очевидные параллели между Маском и героем Нортона.

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