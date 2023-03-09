64-летний актер мог подорвать здоровье во время съемок очередного фильма.

Пережитые Сергеем Гармашем экстремальные съемки в глухой тайге могли повлиять на его здоровье. Представитель артиста сообщил, что после возвращения в москву* Гармаш почувствовал себя плохо.

Подробнее об этом информирует ряд Telegram-каналов, в том числе SHOT.

Сообщается, что его жена вызвала неотложную помощь, чтобы избежать возможных негативных последствий от самолечения, однако в чем конкретно причина обращения к специалистам — остается неизвестным. Сейчас состояние артиста стабильно, он находится под наблюдением врачей у себя дома.

Сам Сергей Гармаш уверен, что все в порядке, и значительных проблем со здоровьем у него нет, поэтому нет необходимости в госпитализации в медицинское учреждение. Однако, как отмечают близкие, забота о его здоровье и лечение являются приоритетами для всех.

Ранее «Курсор» информировал, что известный голливудский актер берет перерыв в кино из-за проблем со здоровьем. 38-летний американский актер, звезда фильмов «Тор» и «Мстители: Финал» Крис Хемсворт шокировал поклонников новостью, что берет перерыв в карьере.

Напоминаем, что президент российской федерации владимир путин наградил американского актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Награда присуждена актеру, являющемуся спецпредставителем МИД рф по российско-американским гуманитарным связям, за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!