Звезда сериала «Уэнздей» стала лицом компании Adidas

Актриса Дженна Ортега приобрела невероятную популярность своим участием в успешном телесериале «Уэнздей», где сыграла главую роль Уэнздей Аддамс.

После премьеры сезона, актриса сразу влетела в топ самых популярных знаменитостей Голливуда. У нее появилась своя база поклонников, которые тщательно следят за жизнью звезды, периодически наследуя ее стилю, моде, привычкам и вкусам. Собственно по этом причине на Ортегу обратили внимание рекламодатели.

И вот теперь Дженна Ортега стала новым лицом компании Adidas. Информацию о бренде держат в секрете. Известно лишь то, что он появится в скором времени и станет для компании первым новым брендом через 50 лет.

К слову, весьма удивительно, что Adidas принял такое решение после скандального прекращения сотрудничества с рэпером Канье Уэстом, который лишился многих рекламных контрактов. Adidas расторг контракт с певцом из-за его антисемитских заявлений, несмотря на ожидаемые убытки в 250 млн долларов. Сейчас здесь ищут возможности расширения, включающего и коммуникацию с молодым поколением, потому взгляд упал на Ортегу, которая прославилась участием в сериале, основной аудиторией которого является молодое поколение.

Ранее «Курсор» информировал, что назван новый сериал, который побил рекорд Netflix по просмотрам. Американский сериал «Уэнздей», повествующий о дочери Мортисии и Гомеса Аддамс, бьет рекорды по просмотрам на стриминговой платформе Netflix среди англоязычных кинолент

Напоминаем, что названы самые красивые лица 2022 года: в ТОП-100 вошли три израильтянки. Также в рейтинге оказалась голливудская актриса Ана де Армас, Эмма Уотсон, Эмилия Кларк, Ариана Гранде, Марко Робби, Дженна Ортега, Дуа Липа и другие мировые звезды.