Звездочет из Нетании поразил соцсети уникальными снимками солнца

С увеличением в 150 000 000 км звездочет из Нетании сфотографировал солнце с близкого расстояния.

Астроном-самоучка из прибрежного города Нетания ослепил зрителей по всему миру своими замедленными фотографиями солнца крупным планом.

Дэвид Даяг, известный под псевдонимом Дедди, показал свои 30-секундные клипы с солнцем во всех социальных сетях, предлагая огненные проблески звезды, которую мало кто видел раньше.

39-летний Даяг не первый астрофотограф, сфотографировавший солнце. Но он один из первых, кто сделал фотографии с такого ракурса и глубины.

Во время вылазок в пустыню Негев, чтобы посмотреть на небо, коллеги-астрономы сказали Даягу, что он не может сфотографировать солнце, что это просто невозможно.

Даяг, однако, обычно не принимает «нет» за ответ.

Изучая свой телескоп и играя с тем, сколько света и скорости необходимо для получения изображений солнца, Даяг в конце концов сумел доказать, что сомневающиеся ошибались.

«Все дело в том, сколько света попадает в фильтр телескопа», — сказал он.

Хотя попытка сфотографировать солнце без надлежащего оборудования может привести к поломке линз или повреждению глаз, нетрудно найти специальные фильтры и другие приспособления.

Первые фотографии Даяга были сделаны с использованием 150-мм рефрактора Cosmos и кваркового фильтра Daystar H-Alpha на монтировке Celestron AVX в сочетании с камерой ZWO asi178 мм. На этих первоначальных кадрах, сделанных в январе 2021 года, были четко видны два огромных солнечных пятна, которые были видны на 30-секундных замедленных фотографиях.

«Это потрясло всех, — сказал Даяг.

Даяг был далеко не первым, кто сделал фотографии солнца — этому полю уже около 150 лет. Но он считает, что был первым, кто сделал это с помощью замедленной съемки.

Фотографии Даяга, которые предлагают крупный план солнечных нитей и пятен, зависят от того, сколько света попадает в фильтр телескопа, а также от использования более длинного телескопа, чтобы обеспечить большее и лучшее разрешение солнца. Он обычно фотографирует солнце в начале дня, когда оно более активно, на нем больше пятен и текстуры.

«Я упал со стула, когда увидел все эти нити и солнечные пятна, — сказал он. — И увидел, что телескоп справится с этим».

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