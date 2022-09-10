Ганц заявил, что не войдет в правительство, возглавляемое Нетаниягу

Министр обороны Бени Ганц не намерен входить в состав правительства, возглавляемого председателем «Ликуда» Биньямином Нетаниягу.

Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов, сообщает Israel National News.

По словам Ганца, его цель — возглавить «правительства широкого единства» после выборов 1 ноября.

«Я пришел в правительству Нетаниягу и заплатил очень высокую личную и политическую цену. Что еще можно сделать, чтобы человек сдержал свое слово и поставил интересы государства выше своих собственных? Вот почему я не пойду с ним», — заявил Ганц.

Как сказал министр обороны, «мы служим всему обществу в Израиле — еврейскому и нееврейскому, религиозному и светскому».

«Мы за еврейскую традицию и против религиозного принуждения. Мы создаем государственный центр. Если он (Нетаниягу) не наберет 61 (место в Кнессете — прим. ред.), я считаю, что сформирую правительство», — сказал Ганц.

Как сообщал Курсор, в июне министр обороны Бени Ганц исключил воссоединение с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу для формирования нового правительства. На собрании фракции своей партии «Кахоль-Лаван» Ганц сказал, что его предыдущей работы с Нетаниягу было достаточно, чтобы выкинуть из головы любые мысли о партнерстве.

«Нетаниягу израсходовал политический кредит, который можно ему дать, и поэтому не о чем говорить», — сказал он журналистам после того, как его спросили о присоединении к лидеру «Ликуда» либо во время нынешнего Кнессета, либо после выборов.

Также Курсор информировал о том, что министр финансов Авигдор Либерман накануне обвинил главу оппозиции Биньямина Нетаниягу в организации уголовных обвинений, выдвинутых против него самопровозглашенным бывшим советником Либермана.