Либерман: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля»

Министр финансов Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

В интервью «Исраэль Хайом» Либерман сказал: «В любом случае, ни при каких обстоятельствах нет правительства с Нетаниягу. Я не хочу входить в правительство с Нетаниягу, потому что это правительство, которое будет занято только закрытием его судебных дел… Мы все понимаем, что правительство Нетаниягу будет заниматься только пунктом об отмене и французским законом, и нас, конечно, там не будет».

Об этом сообщает 7Israel National News.

Пункт об отмене позволит Кнессету отменить решение Верховного суда, если это решение поддержит достаточное количество членов Кнессета. Первоначально он продвигался как способ обуздать активность БАГАЦа по вопросам, связанным с терроризмом, лазутчиками и различными вопросами, связанными с Иудеей и Самарией.

Французский закон предотвратит судебное преследование действующего премьер-министра.

Либерман добавил: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете, то, с моей точки зрения, это будет катастрофой для Государства Израиль. Но меня никто не спросит. Если Нетаниягу получит 59 место в Кнессете, то это станет началом большой взрыва в Ликуде».

«Я разговаривал с высшими деятелями «Ликуда», с высокопоставленными депутатами «Ликуда». Они в ярости. В тот момент, когда он достигнет 59 или меньше, они не будут его удерживать. Его выгонят из партии без праймериз, или праймериз внутри партии, или будут расколы. Есть сильные люди там, кто сыт по горло», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что Либерман заявил, «если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля».

Опрос: Ни один блок не сможет сформировать правительство. Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд во главе с Нетаниягу получил бы 31 место, партия Еш Атид получила бы 23 места, а Государственный лагерь — 13 мест.

Ранее Курсор писал, что Ширли Пинто поделилась подробностями, почему покинула Ямину и Шакед. О причинах своего ухода из Ямины сообщила депутат Ширли Пинто.

Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

«Страшно представить, какие будут результаты»: Либерман обрушился на Нетаниягу. Председатель «Ликуда» опубликовал экономический план для следующего правительства, который включает немедленные меры по значительному снижению цен на рынках. Либерман раскритиковал заявление лидера оппозиции.

Курсор сообщал, что Смотрич ответил на ультиматум Бен-Гвира. Бецалель Смотрич ответил на требования, которые выдвинул Итамар Бен-Гвир после обнародования результатов последнего опроса.

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