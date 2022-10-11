Аналитика показала, в чью сторону сместился бывший электорат Беннета

«Электоральная база Беннета перешла в правый лагерь Смотрича и Бен-Гвира», — написал аналитик Цвика Кляйн в своем аккаунте в Twitter.

Журналист Цвика Кляйн из газеты «The Jerusalem post” проанализировал трансформации, которые претерпевают либеральные группы в религиозном сионизме, в частности среди иммигрантов.

Он заявил, что электорат бывшего премьер-министра Нафтали Беннета теперь стал основной движущей партии «Религиозный сионизм» и ее лидеров, депутатов Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

«В религиозном сионистском сообществе происходят удивительные перемены, — считает аналитик Цвика Кляйн.

При этом он объяснил, что свои политические предпочтения изменили не отдельные избиратели, а значительные электоральные группы.

“Эфрат, Гуш-Эцион, и другие поселенческие районы, которые были электоральной базой Беннета, перешли в лагерь Смотрича и Бен-Гвира”, — написал Кляйн в своем аккаунте в Twitter.

«Есть вероятность, что существует значительная группа, которая думает о голосовании за «Национальное единство» во главе с министром обороны Бени Ганцем, но нет никаких признаков этого. Или за министра внутренних дел Айелет Шакед («Еврейский дом»).

Ранее Курсор писал, что глава МЕРЕЦ обвинила Шакед в популистских решениях о семьях террористов. «Министр Шакед должна остановить политику зла. Семьи террористов не должны платить», — уверена Захава Гальон. Она называет действия министра МВД неправомерными.

Также мы информировали, что министр внутренних дел Айелет Шакед и председатель Еврейского дома в новом интервью прокомментировала переговоры с Ливаном и грядущие выборы в Кнессет.

Помимо этого, недавно проведенный опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки.