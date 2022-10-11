Глава МЕРЕЦ обвинила Шакед в популистских решениях о семьях террористов

Захава Гальон критически прокомментировала действия Айелет Шакед, назвав их неправомерными и популистскими.

Глава МЕРЕЦ заявила: «Это популистский шаг о коллективном наказании семей террористов».

Гальон таким образом высказалась о решении министра внутренних дел Айелет Шакед о депортации из Иерусалима семи членов семьи террориста, совершившего теракт на набережной Дворца губернатора в городе в 2017 году, статус которого был аннулирован на прошлой неделе.

В результате нападения четыре солдата ЦАХАЛа были убиты и 13 ранены, трое из них тяжело. Террорист был застрелен.

«Министр Шакед должна остановить политику зла. Семьи террористов не должны платить. Это действительно шокирует, что они выражают поддержку, но Шакед делает популистский ход, чтобы продвигать коллективное наказание».

Ранее Курсор писал, что Шакед рассказала, почему Нетаниягу нужно поддержать Еврейский дом: «Падет вместе со мной». Председатель «Еврейского дома» утверждает: «У Нетаниягу нет шансов сформировать правительство, если я не преодолею порог».

Также мы информировали, что министр внутренних дел Айелет Шакед и председатель Еврейского дома в новом интервью прокомментировала переговоры с Ливаном и грядущие выборы в Кнессет.

Помимо этого, недавно проведенный опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки.