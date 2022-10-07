Шакед: Без нас не может быть правительства

Министр внутренних дел Айелет Шакед и председатель Еврейского дома в новом интервью прокомментировала переговоры с Ливаном и грядущие выборы в Кнессет.

По мнению Шакед, Израилю не следует подаваться угрозам от террористической организации Хизбалла касаемо соглашения о морской границе между ним и Ливаном. Политик утверждает, что в скором времени будет располагать большим количеством информации касаемо этой сделки.

Об этом сообщает i24NEWS.

«Как только у нас будут все детали, я выскажусь по существу, но нужно сказать, что газ с платформы Кариш должен добываться, и что месторождение находится под контролем Израиля», – рассказала Шакед.

Помимо этого, министр внутренних дел заявила, что без Еврейского дома не было бы правого блока.

«Мы присоединимся к Нетаниягу и сформируем правое правительство. Без Еврейсккого дома левый блок станет сильнее. Наша партия – решение для создания правого правительства. Без нас не может быть правительства. В интересах правого лагеря, чтобы мы преодолели электоральный барьер», – сказала Шакед.

Ранее Институт прямых опросов для Channel 14 провел опрос, который показал, что если бы выборы состоялись, то правый блок получил бы 62 места. Согласно полученным данным, «Ликуд» получает 35 мест, «Еш Атид» — 23 мандата, Партия Лагерь государственников — 11 мандатов, Партия религиозного сионизма — 11 мандатов. ШАС получает 9 мандатов, Яадут а-Тора — 7 мандатов, Исраэль Бейтейну — 6 мандатов, Авода — 5 мандатов, МЕРЕЦ — 5 мандата, Хадаш-Тааль и РААМ — по 4 мандата каждая.

Также «Курсор» сообщал, что Хадар Мухтар предложила партиям-андердогам объединиться.

Помимо этого, недавно проведенный опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки.