Апелляция в Верховный суд: МЕРЕЦ настаивает на дисквалификации Идит Сильман

Адвокаты МЕРЕЦ подали иск с призывом пересмотреть решение суда, отказавшего в отстранении от выборов Идит Сильман, которая теперь состоит в списке Ликуда.

Партия МЕРЕЦ подала апелляцию в Верховный суд по поводу пересмотра решения не отстранять Идит Сильман от участия в выборах.

Апелляция была подана депутатом Кнессета Габи Ласки через адвоката партии Ури Хабермана.

Ури Хаберман заявил: «Сильман нарушила правила игры, она вышла из своей фракции в письменном уведомлении, а взамен вскоре после этого не вышла из Кнессета. Положение Основного закона и заложенная в нем персональная санкция должны быть обеспечены в данном случае».

Сейчас Идит Сильман идет на выборы в списке партии «Ликуд». И как заявляют представители МЕРЕЦ, свое месть Сильман получила место в «оплату» за развал коалиции.

Ранее Курсор информировал о результатах опроса: блок Нетаниягу теряет голоса, а его противники в плюсе. За месяц до выборов опросы до сих пор не могут точно определить, кто возглавит страну. При этом потеря Ликудом голосов избирателей укрепила «Лагерь государственников» и «Религиозный сионизм».

Также мы сообщали, что ЦИК запретила БАЛАДу участвовать в выборах в Кнессет, но все может измениться.

Еще наш сайт писал, что Шакед озвучила свои амбиции: какой портфель она потребует. «Мы хотим быть депутатами Кнессета и оказывать влияние. Вот увидите, что через две недели мы пойдем вверх», — заявила глава партии «Бейт ха-Иегуди».