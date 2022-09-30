Шакед озвучила свои амбиции: какой портфель она потребует

Министр внутренних дел Айелет Шакед уверена, что возглавляемая ею партия «Бейт ха-Иегуди» будет «идти до конца» и сумеет преодолеть электоральный барьер.
Шакед заявила: «Мы пойдем до конца. Вот увидите, что через две недели мы пойдем вверх. Говорю однозначно: никакое «личное предложение» меня не интересует. Не делайте мне никаких предложений».
Айелет Шакед настолько уверена в своих силах, что уже заранее выбрала себе пост в правительстве: должность главы министерства юстиции.
«Моя партия и я — мы хотим быть депутатами Кнессета и оказывать влияние», — пояснила Шакед.
Далее Шакед обосновала свое решение о выборе сферы деятельности: «В качестве условия для присоединения к правительству, я потребую портфель министра юстиции. Пока я не пришла в Министерство юстиции, в системе правосудия не было никаких реформ. Я была первой, кто это сделал».
Также глава МВД перечислила свои заслуги: «Я создала консервативный лагерь в суде, я спасла поселение Мицпе-Крамим, и начала борьбу с арабской преступностью – как уголовной, так и национальной. В своё время я начала бороться с полигамией, [призывая] применять к преступникам суровые наказания, которые сегодня не наказуемы».
Ранее мы писали, что заявил Штайниц: Ликуд выиграет, если партия Шакед преодолеет порог.
Опрос: блок Нетаниягу теряет голоса, а его противники в плюсе. За месяц до выборов опросы до сих пор не могут точно определить, кто возглавит страну.