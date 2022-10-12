Арье Дери: «Горе нам, если мы не победим на этих выборах»

В интервью партийному изданию «Хадерех» лидер ШАС объяснил, что «люди ясно видят, что может сделать деструктивное правительство, левое правительство, какой ущерб, как духовный, так и физический, оно может нанести, они разрушили все в кратчайшие сроки».

По словам Дери, «то, что мы видели в прошлом году, — это не зло, это наглость и наглость. Это группа клоунов, и это самое худшее, что может быть. Сегодня все знают правду, они больше не могут лгать. Все знают, что они сидят с «Объединенным арабским списком», все знают, что если бы у них было 61 место вместе с тем, что осталось в «Объединенном списке», с Хадаш и Таал, то они будут сидеть с ними, тем более что они откололись из Балада, который «кошерил» Объединенный список».

Относительно бегства министра внутренних дел Айелет Шакед Дери заявляет: «Я не хочу говорить, что я на самом деле думаю о том, что делала и делает Шакед. По опросам что она никогда не пройдет избирательный барьер,она и близко не стоит. Так что если она действительно вернулась вправо и хочет правого правительства, лучшее для нее, это выйти из гонки, а не вредить правым, растратив десятки тысяч голосов.Для ее политических интересов это тоже было бы лучше всего».

Среди прочих вопросов председателю ШАС задали вопрос, что произойдет, если правые партии не получат 61 место, необходимое для формирования правительства, Дери ответил: «Горе нам, если мы не выиграем эти выборы. Если это случится, мы виноваты, это показывает, что мы сделали недостаточно. На этот раз у нас не будет оправдания. Мы находимся в лучшей отправной точке, а они в плохом состоянии. победить, мы не можем проиграть выборы».

Он также отметил: «Я не хочу представлять, что произойдет, если мы не победим. Даже если им не удастся сформировать правительство, мы должны помнить, что на этот раз, если мы не сформируем правительство, это они кто остается у власти, Яир Лапид остается исполняющим обязанности премьер-министра, а это еще 4-5 месяцев ущерба во всех сферах».

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что блок Нетаниягу не набирает большинство в новом Кнессете. По данным социологов, арабские партии пребывают в шаге от блокирующего процента. Кроме того, набирает обороты партии Смутрича и Бен-Гвира.

Как сообщал Курсор, если правящая коалиция не сложится, Лапид продолжит единолично возглавлять правительство и на протяжении следующего избирательного цикла. Так, согласно израильскому закону, премьер-министром, в том числе сменным по ротации, может быть только депутат Кнессета. Нафтали Беннет не баллотируется в Кнессет 25 созыва, поэтому после выборов он покинет и пост сменного премьер-министра.

Напомним, что опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки. «Еврейский дом» может не пройти избирательный барьер, и если он выпадет, то партия Ликуд, возглавляемая Нетаниягу, тоже проиграет.