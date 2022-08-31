Шакед прокомментировала отказ Полларда от поддержки ее партии

Министр внутренних дел Айелет Шакед утверждает, что Полларду угрожали смертью, и говорит, что ему лучше оставаться вне политики.

Министр внутренних дел и председатель партии «Руах Ционит» Айелет Шакед отреагировала на решение Джонатана Полларда отказаться от поддержки предстоящей заявки ее партии в Кнессет.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В разговоре с Кан Шакед обвинила негативную реакцию на поддержку Полларда в его решении в конечном итоге отказаться от своей поддержки, заявив, что он столкнулся с «угрозами смерти».

«Поллард — умный, проницательный и нравственный человек, который отдал свою жизнь за Государство Израиль, и в тот момент, когда его одобрение меня стало достоянием общественности, он столкнулся с цунами ненавистных ответов, включая угрозы смертью», — сказала министр.

Шакед сказала, что, оглядываясь назад, она согласна с решением Полларда отказаться от его поддержки.

«Оглядываясь назад, постфактум я счастлива, что он вышел из токсичного израильского политического диалога. Такой хороший человек, как он, должен оставаться в [общественном] консенсусе», — добавила она.

Обвинив правый лагерь в негативной реакции на Полларда после его поддержки, Шакед сравнила давление на него с давлением, оказываемым на депутатов «Ямины» с требованием свергнуть правительство Беннета-Лапида.

«Члены моей партии, свергнувшие правительство, прошли через то, с чем столкнулся Джонатан Поллард. Ежедневно происходили подстрекательства за пределами их частных домов. В целом, мы принесли хорошие изменения в это правительство, но половина населения считает, что их страну украли у них. В этом проблема узких правительств, и именно поэтому нам нужно большое, широкое правительство», — отметила Шакед.

Ранее Курсор писал, что Джонатан Поллард уже отказывается поддерживать Айелет Шакед. Поллард, который отбыл наказание в американской тюрьме за шпионаж в пользу Израиля, отказался от поддержки лидера «Руах Ционит» Айелет Шакед.

Как сообщал Курсор, утром 30 августа Джонатан Поллард в своем видеообращении призвал граждан выразить свою поддержку на выборах Айелет Шакед. По его словам, Шакед сможет защищать интересы и честь еврейского государства. Она осознала свои ошибки, проявив лояльность к предыдущему правительству, и больше не будет их повторять.

Напомним, что депутат от «Ликуда» публично упрекнул бывшего израильского шпиона Джонатана Полларда за его поддержку партии «Руах Ционит».