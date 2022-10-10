БАГАЦ постановил: Шикли, Балад и Сильман смогут баллотироваться на выборах

Верховный суд принял петицию партии «Ликуд» и постановил, что Амихаю Шикли будет разрешено баллотироваться от партии «Ликуд» в Кнессет 25-го созыва. Восемь судей в коллегии вынесли решение в пользу Шикли.

В ответ Шикли сказал: «Я приветствую решение судей, справедливость восторжествовала. Теперь я с нетерпением жду победы «Ликуда» и национального лагеря».

Центральная избирательная комиссия недавно приняла решение отстранить Шикли от участия в выборах от «Ликуда». В апреле комитет Кнессета проголосовал за объявление Шикли перебежчиком из партии «Ямина». Шикли было бы запрещено баллотироваться на предстоящих выборах в любую партию Кнессета, которая существует в настоящее время. Однако в июле Шикли достиг соглашения с Окружным судом Иерусалима, согласно которому он уйдет со своего места в Кнессете в обмен на отказ от санкций на предстоящих выборах.

В прошлый четверг Верховный суд провел слушание по апелляции партии «Ликуд» на дисквалификацию Шикли, прежде чем принять решение в воскресенье.

Между тем, Идит Сильман и Балад также смогут принять участие в выборах после того, как судьи раскритиковали дисквалификацию партии Балад Центральной избирательной комиссией, а также петицию, поданную МЕРЕЦ против кандидатуры Сильман.

В воскресенье расширенная коллегия из девяти судей Верховного суда единогласно приняла петицию Балада против его дисквалификации. Судья Дэвид Минц написал в позиции меньшинства: «Мое мнение было и остается таким же сегодня, что решение Избирательной комиссии о дисквалификации списка Балада должно быть одобрено». В конечном итоге Минц согласился с мнением остальных своих коллег.

Председатель МЕРЕЦ Зехава Гальон, партия которой подала петиции против Шикли и Сильман, заявила: «Гарантирование мест Шикли и Сильман в «Ликуде» является государственной коррупцией. Даже если суд постановил, что это кошерно, это коррумпированы. Любой, кто достаточно умен, понимает, что здесь произошло: голоса и перебежчики были куплены в обмен на обещания гарантированных мест в списке. Коррупционеры действуют кривыми способами, поэтому мы заранее знали, что шансов на победу нет».

Как сообщал Курсор, в сентябре Центральная избирательная комиссия постановила, что бывший израильский депутат Амихай Шикли не может баллотироваться на выборах 1 ноября в качестве члена списка правой партии «Ликуд». Решение было автоматически передано в Верховный суд для вынесения окончательного решения.

Также Курсор информировал о том, что партия БАЛАД сможет участвовать в выборах в Кнессет. На заседании Верховного суда 9 октября рассмотрели соответствующее постановление и объявили положительное решение для политсилы.

Помимо этого, недавно проведенный опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки.

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