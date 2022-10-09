Беннет собирается уйти со своего поста: как это отразится на расстановке сил

В случае ухода Беннета с занимаемой должности правые силы потеряют право вето. В такой ситуации правые стараются любыми путями сохранить его за собой.

Сменный премьер-министр Нафтали Беннет намерен после выборов покинуть свой пост сразу после выборов. Однако возможна вероятность того, что правительство не будет сформировано, тогда премьер-министр Яир Лапид будет исполнять свои обязанности в течение переходного периода, который продлится не менее шести месяцев.

Об этом сообщают Detaly.

В преддверии роспуска Кнессета минюст рассматривает вопрос о том, сможет ли Беннет занимать свою должность, поскольку не является депутатом. Согласно закону, премьер-министр должен одновременно исполнять и обязанности депутата.

Группа юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара постановила, что Беннет может занимать должность, аналогично бывшему премьер-министру Эхуду Ольмерту, который занимал пост премьер-министра, не являясь при этом членом Кнессета.

Министр внутренних дел Айелет Шакед обратилась к Беннету, потребовав передачи права вето ей в случае, если он покинет свой пост до формирования нового правительства. Она пояснила, что иначе правые теряют это право и важно «не оставить контроль в руках левых».

В заявлении ее канцелярии сообщили: «Министр считает крайне важным сохранить право вето, паритетную структуру и силу правого блока и ожидает, что Лапид будет соблюдать договоренности».

При этом в действующем законодательстве отсутствует возможность передачи права вето другому министру, кроме сменного премьер-министра. В офисе Беннета заявили в ответ на требование Шакед: «Беннет будет исполнять обязанности сменного премьер-министра до выборов, а затем примет решение о продолжении своего пути в зависимости от обстоятельств».

Ранее Курсор информировал о словах Шакед: Без нас не может быть правительства.

Помимо этого, недавно проведенный опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки.