Депутат «Объединенного списка» заявил об отказе баллотироваться на выборах в Кнессет

Усама Саади объяснил свое решение потенциальным расколом в проарабской партии. Члены подфракции «Таал» призывают его пересмотреть свое решение.

Депутат от «Объединенного списка» Усама Саади заявил в субботу, что он не будет баллотироваться на выборах в Кнессет, поскольку преимущественно арабская партия накануне волеизъявления преимущественно занята внутрипартийной борьбой.

Об этом Саади объявил на заседании подфракции «Таал», сообщает Times of Israel.

Отмечается, что представители «Таал» были «застигнуты врасплох» этим шагом и настаивали на том, чтобы Саади изменил свою точку зрения.

Источники в партии сообщили, что Саади «ощутил недостаток доверия» со стороны «Хадаша» и «Балада» — двух других подгрупп, составляющих «Объединенный список».

Как известно, недавно Саади сказал своим коллегам, что чувствует себя истощенным и раздражен внутренней борьбой в «Объединенном списке».

Его заявление было сделано через несколько дней после того, как опрос общественного мнения предсказал самую низкую явку среди израильских арабов на выборах 1 ноября, что может привести к сокращению арабского представительства в Кнессете.

«Падение представительства арабских партий с нынешних 10 мест до 8 отразится на небольшом увеличении числа других партий — достаточном, чтобы обеспечить лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу и его … союзникам 61 место, т. е. большинство в Кнессете», з- пишет издание.

Как сообщал Курсор, в переговорах по воссоединению «Объединенного списка» наметился прогресс. Так, партия Таал, возглавляемая депутатом Ахмедом Тиби, и партия Балад рассматривают возможность участия в предстоящих выборах отдельно от «Объединенного списка», который представляет собой альянс Таала, Балада и Хадаша.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что правый блок теряет силу. Новые выборы все ближе, но пока ни один блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.