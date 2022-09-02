Новый опрос: правый блок теряет силу

Новые выборы все ближе, но пока ни один блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

Согласно новому опросу, проведенному Менахемом Лазаром, главой Panel Politics, новое соглашение о заработной плате, подписанное в последнюю минуту между министром финансов Авигдором Либерманом, министром образования Ифат Шаша-Битон и Союзом учителей, не изменило политическую ситуацию в Израиле.

Если две фракции «Яадут а-Тора» — «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» — будут участвовать в выборах отдельно, то «Агудат Исраэль» не преодолеет избирательный барьер. Это укрепит блок во главе с премьер-министром Яиром Лапидом.

Согласно результатам этого опроса: «Ликуд» получил бы 31 место; «Еш Атид» — 24 места; Религиозная сионистская партия — 13 мест; Национальное единство — 13 мест; ШАС — 8 мест; «Яадут а-Тора» — 6 мест; Совместный список -6 мест; Авода, МЕРЕЦ и Исраэль Бейтену — по 5 мест каждая; РААМ — 4 места. Партия «Руах Ционит» во главе с министром внутренних дел Айелет Шакед получила всего 1,9% голосов при пороге в 3,25%.

Таким образом, блок Биньямина Нетаниягу получил 58 мест, блок Яира Лапида — 56 мест, а остальные шесть мест принадлежат Объединенному списку. Это означает, что ни один из блоков не сможет сформировать коалицию.

Если «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» будут участвовать отдельно, то «Ликуд» получит одно место и поднимется до 32, Религиозно-сионистская часть потеряет место и получит 12, «Исраэль Бейтену» получит место и выиграет шесть, а «Дегель ха-Тора» выиграет пять. В этом сценарии блоки Лапида и Нетаньяху разделят по 57 мест каждый.

Опрос также показал, что партия «Цейрим Боарим» («Огненная молодежь»), возглавляемая Хадаром Мухтаром, получит 0,6% голосов.

Опрос проводился среди 703 человек старше 18 лет. Погрешность составляет +/–3,7%.

Ранее КУрсор писал, что, согласно опросу, Бен-Гвир получает больше поддержки населения. Стало известно, что только 48% респондентов не хотят видеть его на посту министра. Также мы сообщали, что Авода и МЕРЕЦ подписали соглашение о разделе голосов. Партии «Авода» и Мерец» решили подписать соглашение о разделении голосов в преддверии выборов в Кнессет, которые пройдут в ноябре.

Стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

Ранее «Курсор» писал слова Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля». Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

Курсор сообщал, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах. Нир Орбах рассказал, что может помочь правому блоку получить необходимое большинство в Кнессете.

«Страшно представить, какие будут результаты»: Либерман обрушился на Нетаниягу. Председатель «Ликуда» опубликовал экономический план для следующего правительства, который включает немедленные меры по значительному снижению цен на рынках. Либерман раскритиковал заявление лидера оппозиции.