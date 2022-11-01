«14 канал»: Ликуд набирает 31 место в Кнессете, Еш Атид — 23

Победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд».
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного «14 каналом».
Так, согласно результатам опроса на выходе из избирательных участков, блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 31 мандат в новом парламенте.
Второе место, согласно данным социологов, набирает партия действующего премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид», которая в новом Кнессете будет представлена 23 депутатами.
Замыкает тройку лидеров Религиозный сионизм, который, по данным социологов, будет насчитывать 12 «штыков». Далее расположился Кахоль Лаван — 11 мандатов.
В целом, согласно данным экзитпола, голоса в новоизбранном Кнессете распределятся следующим образом:
- Ликуд — 31 мандат;
- Еш Атид — 23:
- Религиозный сионизм — 12;
- Кахоль Лаван — 11;
- ШАС — 10;
- Яхадут ха-Тора — 8;
- НДИ — 6;
- Авода — 6;
- Мерец — 5;
- Хадаш Тааль — 4;
- РААМ — 4.
Другие политические силы, по данным социологов, не преодолевают проходной барьер.
Как сообщал Курсор, «Ликуд» обратился к Комиссару полиции и Центральной избирательной комиссии с требованием немедленно направить полицейские подкрепления на все избирательные участки в арабском секторе.
Это происходит в свете серьезных случаев насилия, угроз и атмосферы террора в отношении представителей лагеря правых на избирательных участках, который начался с того момента, как в СМИ появилась информация о том, что результаты выборов зависят от результата партии «Балад». Ликуд предостерегает от масштабной попытки насильственной фальсификации результатов выборов.
Также Курсор информировал о том, что появились первые данные экзитполов.