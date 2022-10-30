Еш Атид разослала агитационные сообщения владельцам кашерных телефонов

Партия «Еш Атид» разослала тысячи предвыборных сообщений пользователям кашерных телефонов без СМС.
Об этом сообщает канал.
Пока неизвестно, каким именно образом сообщения пришли абонентам кашерных телефонов без СМС, но они получили однотипные сообщения от имени Яира Лапида и партии «Еш Атид».
Эти телефоны в принципе не могут посылать и принимать сообщения СМС, однако партийная рассылка попала ко многим людям.
Отметим, что другие партии («Ликуд», «ШАС», «Религиозный сионизм», «Яадут а-Тора» и даже Хадар Мухтар) также обращались к пользователям кашерных телефонов. Но все они использовали другую технологию — голосовые сообщения с определенных номеров. Рассылка от «Еш Атид» была именно через СМС, и она приходила на кашерные номера в кашерных аппаратах.
Технически существует способ организовать рассылку СМС в кашерных телефонах. И это не обход блокировки. Речь идет о сообщениях, рассылаемых Государственной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях. Естественно, они не заблокированы в кашерных телефонах, но использование этой системы в политических целях (и в любых других, кроме оповещения о чрезвычайных ситуациях), противозаконно.
На данную рассылку уже подана жалоба в Центризбирком, отметим, что технически доказать причастность партии будет очень сложно. Но само использование такой системы вызывает очень много вопросов.
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