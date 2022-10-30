Еш Атид разослала агитационные сообщения владельцам кашерных телефонов

В ЦИК подана жалоба на Еш Атид, поскольку СМС-рассылка на кашерные телефоны, в которых отключена функция получения и отправки СМС-сообщений, вызвала общее возмущение.

Партия «Еш Атид» разослала тысячи предвыборных сообщений пользователям кашерных телефонов без СМС.

Об этом сообщает канал Люди в черном.

Пока неизвестно, каким именно образом сообщения пришли абонентам кашерных телефонов без СМС, но они получили однотипные сообщения от имени Яира Лапида и партии «Еш Атид».

Эти телефоны в принципе не могут посылать и принимать сообщения СМС, однако партийная рассылка попала ко многим людям.

Отметим, что другие партии («Ликуд», «ШАС», «Религиозный сионизм», «Яадут а-Тора» и даже Хадар Мухтар) также обращались к пользователям кашерных телефонов. Но все они использовали другую технологию — голосовые сообщения с определенных номеров. Рассылка от «Еш Атид» была именно через СМС, и она приходила на кашерные номера в кашерных аппаратах.

Технически существует способ организовать рассылку СМС в кашерных телефонах. И это не обход блокировки. Речь идет о сообщениях, рассылаемых Государственной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях. Естественно, они не заблокированы в кашерных телефонах, но использование этой системы в политических целях (и в любых других, кроме оповещения о чрезвычайных ситуациях), противозаконно.

На данную рассылку уже подана жалоба в Центризбирком, отметим, что технически доказать причастность партии будет очень сложно. Но само использование такой системы вызывает очень много вопросов.

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