«Это в интересах Израиля»: министр Мерав Коэн прокомментировала раскол Объединенного списка

Министр социального равенства Мерав Коэн (Еш Атид) считает раскол Объединенного списка и исключение радикальной партии Балад пойдет на пользу стране.

Министр Коэн заявила: «Я думаю, что если смотреть на вещи сверху, раскол — это положительный момент. Вероятно, мы увидим, как такая радикальная партия, как Балад уйдет из политики. Мы должны быть счастливы, поскольку более прагматичные стороны станут сильнее, это в интересах Государства Израиль».

«Я думаю, что опыт с расколом Объединенного списка очень хороший. Приезжает арабский лидер и выступает против насилия, он говорит о строительстве школ, а не о палестинском государстве».

Ранее Курсор писал, что в Еш Атид прокомментировали свою причастность к распаду Объединенного списка. В партии премьер-министра Яира Лапида отреагировали на обличительное заявление лидера «Балад» Сами Абу Шахаде.

Как сообщал Курсор, накануне глава арабской националистической партии «Балад» обвинил премьер-министра Яира Лапида в организации раскола между его партией и двумя другими членами «Объединенного списка», поскольку этот шаг якобы угрожал перевернуть политический статус-кво в преддверии предстоящих выборов.

Также мы информировали, кого израильтяне хотят видеть министром юстиции — опрос. В пятницу опубликован опрос, проведенный с целью выявить, кого общественность хочет видеть в министерстве юстиции. Названы лидеры опроса., и неожиданностей в голосовании не было.