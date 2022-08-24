Ганц обратился с призывом к израильским арабам

Министр обороны Бени Ганц призвал израильских арабов «кинуться на избирательные участки» на предстоящих выборах в Кнессет.

В интервью двум израильским арабским СМИ Ганц сказал: «Я не преследую людей из-за их политических взглядов или национальной принадлежности, не дай Бог».

Отвечая на вопрос, почему Израиль атаковал сектор Газа (операция «Рассвет»), Ганц пояснил: «У нас была оперативная проблема, в которой «Исламский джихад» пытался нанести вред израильским гражданам, проживающим в анклаве, и я никогда не позволю этому случиться».

Отвечая на вопрос о решении конфликта, Ганц сказал: «Я считаю, что нет возможности в обозримом будущем достичь постоянного урегулирования, потому что палестинская сторона должна тоже хотеть прекращения конфликта. Я веду переговоры с Абу Мазеном, и я хочу работать над уменьшением конфликта, чтобы усилить палестинское управление и предотвратить развитие двунационального государства, которое противоречит моему сионистскому видению».

Журналистка спросила Ганца, почему он хочет уменьшить конфликт, а не разрешить его, на что Ганц ответил: «Я думаю, что шаги по уменьшению конфликта, улучшению палестинского управления и укреплению экономики обеих сторон сформируют хорошую инфраструктуру для постоянного разрешения конфликта в будущем».

Ганц добавил: «Я хочу достичь решения конфликта, но я думаю, что это займет очень много времени, и я не хочу, чтобы ситуация обострялась. Я говорю вам, что большинство израильтян не хотят управлять палестинским народом. Все израильтяне не готовы рисковать своей безопасностью».

«Я рассматриваю арабских граждан Израиля как партнеров в Государстве Израиль. В Декларации независимости есть параграф, в котором говорится о всех правах для всех людей независимо от вероисповедания, расы, пола и национальности. Я в это верю. Я баллотируюсь за это», — сказал Ганц.

Он добавил: «Я знаю, как разговаривать со всеми арабскими членами Кнессета от всех партий, чтобы продвигать то, во что я верю и что также является интересами арабского общества в Израиле. Я получил очень мало голосов в арабском обществе, но я все еще считаю, что необходимо бороться с преступностью в арабском обществе. Я думаю, что образование в арабском обществе и возможности трудоустройства должны быть улучшены. Я думаю, что инфраструктура в арабском обществе нуждается в улучшении».