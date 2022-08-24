Напряженность в Ликуде: Давид Битан разрывает отношения с Нетаниягу

Праймериз в партии «Ликуд» вызвали напряженность между председателем партии Биньямином Нетаньяху и несколькими членами Кнессета, в частности депутатом Кнессета Давидом Битаном.

Согласно 12-му каналу, Давид Битан был возмущен попытками Биньямина Нетаниягу вмешаться в «сделки», которые были заключены в преддверии праймериз,. После того, как только стало известно, что результаты праймериз нанесли Битану ущерб, он решил полностью разорвать контакты с лидер своей партии.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Сообщается, что Битан отказался прийти на встречу с Нетаниягу, хотя последний уговаривал его прийти. Председатель «Ликуда» проводил встречи с депутатами партии, чтобы убедиться, что они соответствуют заявлениям партии в преддверии выборов.

Соратники Битана и Нетаниягу отказались от комментариев.

На прошлой неделе десятки глав отделений и глав органов власти, которые были разочарованы отсутствием достаточного представительства женщин в списке «Ликуда», написали письмо Нетаниягу, в котором потребовали «зарезервировать места для женщин», которые не прошли праймериз.

В настоящее время в список «Ликуда» входят две женщины из топ-20, Мири Регев и Галит Дистель-Атбарян, за которыми следуют еще четыре женщины.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу призывает к единству среди ультраортодоксов. Нетаниягу, который обеспокоен расколом в «Яадут а-Тора» в выборах, опубликовал статью в одной из ультраортодоксальных газет.

Наша редакция писала, что Нетаниягу заявил, что харедим вредят его блоку. Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.

Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

Курсор сообщал, что новый опрос показал, что блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство.

Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.