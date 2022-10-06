Хадар Мухтар предложила партиям-андердогам объединиться

По словам главы партии Цеирим Боарим, только вместе аутсайдеры перегонов смогут преодолеть проходной барьер на выборах в Кнессет.

Председатель партии Цеирим Боарим Хадар Мухтар выступила с заявлением, в котором призвала к объединению усилий партий, не имеющих шансов преодолеть электоральный барьер на будущих выборах в Кнессет.

Об этом сообщает 7Kanal.

По ее словам, с тех пор, как она вступила в предвыборную гонку, она доказала, что никого не боится.

«Я – сильный лидер, громкий и задиристый, но народ Израиля нашел во мне смелого лидера, способного совершать революции. Лидера, способного возглавить мощную силу, которая стойко противостоит всем нападкам. Стоимость жизни – это не судьба. Мы можем это изменить. Как? Только вместе!», — твердо заявила она.

В частности, Мухтар обратилась к своим коллегам по политическому цеху Абиру Кара и Ярону Зеличу.

Давайте сядем вместе, объединим усилия, потому что вместе мы обязательно преодолеем электоральный барьер. Мы будем балансом для любого правительства, которое будет сформировано в Израиле. Мы заставим их снизить стоимость жизни», — сказала Мухтар.

Она также пообещала, что в случае победы на выборах Абир Кара будет министром экономики, а Ярон Зелич – министром финансов в следующем привительстве.

«Я даже готова отказаться от своего поста, ибо пришла в политику не в поисках кресла. Я пришла бороться за будущее молодежи в Израиле. … Вместе у нас будет около 4,2% – то есть как минимум, пять мандатов», — уверена лидер Цеирим Боарим.

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