ЦИК отстранил Амихая Шикли от участия в выборах в списке Ликуда

После подачи МЕРЕЦ петиции председатель Центральной избирательной комиссии решил отстранить Амихая Шикли от участия в выборах в Кнессет по списку Ликуда.

Данную информацию подтвердила депутат от «Ямины» Идит Силман.

Об этом сообщает INN.

Напомним, что еще в июле этого года партия Ликуд зарезервировала три места в своем предвыборном списке, одно из которых предложили Шикли. При его желании, политик мог получить гарантированную возможность баллотироваться на выборах в Кнессет, но отстранение все изменило.

Ранее депутаты Ликуда заявила, что помешают любому правительству, у которого Ганц будет первым в ротации.

Также «Курсор» сообщал, что Еш Атид подала в ЦИК заявление с претензиями к работе 14 канала.

Помимо этого, МЕРЕЦ отказывается поддержать требования о дисквалификации партий РААМ и Балад.