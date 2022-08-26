Йоаз Хендель рассказал о планах партии Руах Цианот

Министр Йоаз Хендель нацелен на религиозных сионистских избирателей и не обеспокоен результатами опросов. «Мы представляем другой вид иудаизма по сравнению со Смотричем и Бен-Гвиром, а также другое мировоззрение», — заявил он.

Министр Йоаз Хендель из партии «Руах Цианот» не обеспокоен опросами, которые предсказывают, что его партия не преодолеет избирательный барьер.

В интервью радиостанции 103FM в четверг Хендель заявил, что планирует получить голоса религиозных сионистов.

«Я помню опросы именно в этот период перед предыдущей избирательной кампанией. Несмотря на то, что нас атакуют с обеих сторон, вы видите, что мы находимся чуть ниже избирательного порога, есть опросы, в которых мы его преодолели, и мы обязательно преодолеем его в будущем. Мы смотрим на потенциал избирателей, есть много израильтян, которые являются нормальными религиозными сионистами и не хотят голосовать за [Бецалеля] Смотрича и [Итамара] Бен-Гвира», — сказал он.

«Мы представляем другой вид иудаизма по сравнению со Смотричем и Бен-Гвиром, а также другое мировоззрение. Наши избиратели — это те, кто видит большую ценность в военной службе, в сближении сердец, в наведении мостов, они не озабочены тем, против кого они выступают, и неважно, арабы это или другие, они не заняты сохранением монополии харедим на иудаизм, а озабочены иудаизмом, который сближает людей. Поэтому, в конце концов, многие люди из религиозного сионизма не смогут проголосовать за [Смотрича и Бен-Гвира], независимо от того, баллотируются они вместе или по отдельности.»

«На этой неделе к нам присоединится еще больше людей из религиозного сионизма, а Айелет — самая религиозная светская женщина, которую я знаю», — добавил Хендель.