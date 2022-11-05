Кнессет-2022: кто приобрел, а кто потерял по итогам выборов

Сравнительный анализ результатов выборов показывает, как разные партии становились сильнее или слабее, и к чему привели политические шаги, предшествовавшие представлению списков.

Анализ числа проголосовавших за каждую из партий по сравнению с выборами в Кнессет 24 созыва показывает, что прирост «Еш Атид» составляет 233 тысячи голосов, что при пересчете на мандаты составляет 7. При этом «Религиозный сионизм», подскочивший с 6 мандатов до 14, сумел привлечь 290 тысяч новых избирателей и удвоить свои показатели.

Об этом говорится в материале портала Детали.

Отмечается, что сравнительный взгляд на цифровые результаты выборов 2022 года по сравнению с выборами 2021 года (то есть по количеству голосов, а не по количеству мандатов) показывает, как разные партии становились сильнее или слабее, и к чему привели политические шаги, предшествовавшие представлению списков.

Так, на выборах в Кнессет 25-го созыва проголосовало на 357 256 человек больше, чем на выборах в Кнессет 24-го созыва, состоявшихся в марте 2021 года: всего проголосовал 4 793 641 имеющий право голоса, по сравнению с 4 436 365 в прошлом году.

«Ликуд» остается единственной партией с более чем миллионом избирателей, и даже увеличился с 1,06 миллиона голосов до 1,11 миллиона. Партия «Еш Атид» зафиксировала мощный скачок на 7 мандатов и набрала на 233 тысячи голосов больше, чем на выборах 2021 года. Число ее избирателей увеличилось с 614 тысяч до 847 тысяч избирателей.

При этом самое резкое падение приходится на партии «Авода» и МЕРЕЦ. Так, на предыдущих выборах лейбористы набрали 268 000 голосов, что принесло им 7 мандатов, но на этот раз их показатели упали до 176 000 голосов, и в Кнессете следующего созыва у них будет всего 4 мандата.

МЕРЕЦ с 202 тысячами голосов на предыдущих выборах получила 6 мандатов, но снижение числа ее избирателей до 150 тысяч голосов оставило ее вне Кнессета — впервые с момента создания этой партии.

Свои позиции несколько ослабила и партия НДИ, число мандатов которой сократилось с 7 до 6 после потери 35 000 избирателей. На предыдущих выборах она набрала 248 000 голосов, а на нынешних – только 213 000.

«Партиям «Объединенного списка», получившим на предыдущих выборах 6 мандатов, удалось прибавить 104 тысячи голосов, но БАЛАД не смог преодолеть электоральный барьер, а потому не попадает в Кнессет, и, таким образом, совокупная сила трех арабских партий сократилась до пяти мандатов. Напротив, усиление РААМ со 167 тысяч голосов на предыдущих выборах до 194 тысяч голосов на этих выборах вылилось в получение еще одного мандата, она увеличила свое присутствие с 4 до 5 депутатов», — говорится в материале.

Также отмечается, что «Государственный лагерь», который состоит из партий «Кахоль-лаван» и «Тиква хадаша», потерял два мандата по сравнению с выборами 2021 года — с 14 до 12. Это особенно показательно, если оценивать по числу избирателей. На прошлых выборах они вместе получили 601 тысячу голосов, а сейчас — всего 432 тысячи.

«Усиление ультраортодоксальных партий проявляется и в количестве избирателей: ШАС увеличила свое представительство в Кнессете с 9 до 11 мест, а ее численность увеличилась с 316 тысяч на предыдущих выборах до 392 тысяч на выборах 2022 года. «Еврейство Торы» выросло с 7 до 8 мест, с 280 тысячами избирателей по сравнению с 248 тысячами на предыдущих выборах», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата.