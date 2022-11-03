Лапид поздравил Нетаниягу с победой на выборах: что он сказал

Премьер поручил всем ветвям правительства подготовиться к упорядоченной передаче власти.

Премьер-министр Яир Лапид позвонил лидеру «Ликуда» Биньямину Нетаниягу и поздравил его с очевидной победой на выборах.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«Государство Израиль выше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успеха на благо народа Израиля и Государства Израиль», – сказал Лапид.

Во время разговора с Нетаниягу он сказал, что поручил всем ветвям правительства подготовиться к упорядоченной передаче власти.

Ранее мы рассказывали, что объявлены окончательные результаты выборов, по итогам которых блок Нетаниягу получил 64 мандата. Детальнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал о том, что президент Венгрии Виктор Орбан поздравил председателя Ликуда Биньямина Нетаньяху с победой на выборах.

Помимо этого, журналисты пишут, что член Кнессета Ярив Левин, соратник Нетаниягу, начал консультации с главами партий правого блока перед началом коалиционных переговоров