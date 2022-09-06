Лапид не будет формировать новое правительство Израиля — Ганц

Лидер партии «Национальное единство» назвал три возможных сценария развития политических событий после выборов в Кнессет, назначенных на 1 ноября.

Лидер партии «Национальное единство», министр обороны Израиля Бени Ганц изложил три политических сценария после ноябрьских выборов, ни один из которых не предусматривает создание правительства под руководством нынешнего премьер-министра Яира Лапида.

Об этом сообщает Times of Israel.

Сегодня, 6 сентября, после объявления списка своей партии для участия в выборах. Ганц заявил, что либо он, либо лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу сформируют правительство, либо в Израиле пройдут шестые выборы с 2019 года.

«Вместе с вами и для вас я сформирую правительство национального единства», — сказал Ганц.

Издание отмечает, что лидер «Национального единства» рассматривается как возможный третий вариант на должность премьер-министра Израиля после Нетаньяху и Лапида. Его партия на данный момент получает от 12 до 14 мест в следующем Кнессете.

Как сообщал Курсор, сегодня, 6 сентября, лидеры новой партии «Национальное единство», созданные на основе союза партий Кахоль Лаван и Тиква Хадаша, обнародовали список кандидатов на предстоящих выборах в Кнессет.

Отмечается, что лидером списка стал глава Кахоль Лаван, министр обороны Израиля Бени Ганц. Вторую строчку занял лидер Тиква Хадаша, министр юстиции Гидеон Моше Саар. За ним следует бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот.

«Среди других действующих депутатов, оставшихся на непроходных позициях в результате слияния, — защитник окружающей среды Алона Таль из Кахоль Лаван … и бывший депутат Кнессета от «Ямины» Ширли Пинто», — говорится в статье.

Также Курсор информировал о том, что 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет. Пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться. Так, опрос показал, что правый блок теряет силу. Новые выборы все ближе, но пока ни один блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.