Союзник Нетаниягу начал консультации с главами правых партий перед коалиционными переговорами — СМИ

Ожидается, что блок Нетаниягу получит 65 мест, что даст бывшему премьер-министру комфортное большинство для формирования правительства.

Близкий соратник лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу, член Кнессета Ярив Левин, начал вступать в контакт с главами партий правого блока перед началом коалиционных переговоров, сообщает 12 канал.

Официальные встречи начнутся после окончательного объявления подсчета голосов, которое ожидается позднее сегодня.

Ожидается, что блок Нетаниягу получит 65 мест, что даст бывшему премьер-министру комфортное большинство для формирования правительства в 120-местном Кнессете после 17 месяцев оппозиции со своими ультраправыми и ультраортодоксальными союзниками.

Левин считается правой рукой Нетаниягу в Кнессете, руководя бизнесом и политикой фракции. Он также руководил переговорами о роспуске Кнессета с коалицией от имени возглавляемой Ликудом оппозиции.

Левин также является идейным вдохновителем программы судебной реформы партии и выступает за нее еще со времен работы юристом.

Ранее Курсор писал, что стало известно, когда Лапид позвонит Нетаниягу, чтобы признать его победу на выборах.

Напомним также, что лидер партии Цеирим Боарим резко высказалась об итогах выборов.