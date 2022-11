Президент Венгрии поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Президент Венгрии Виктор Орбан поздравил председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу с победой на выборах.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Какая великая победа Биньямина Нетаниягу в Израиле. Трудные времена требуют сильных лидеров. С возвращением», – написал Орбан.

What a great victory for Benjamin @Netanyahu in Israel! Hard times require strong leaders. Welcome back! pic.twitter.com/gF9SNkEuNW

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 3, 2022